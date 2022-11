Unimed Manaus deve encerrar atividades e transferir clientes, determina Justiça

“Dessa forma, é necessária, justa e urgente o deferimento do pleito da ré, razão pela qual revogo a liminar para que a Agencia Nacional de Saúde Suplementar possa realizar a alienação das carteiras restantes da Unimed Manaus e garantir aos usuários do plano a dignidade necessária em seus atendimentos, exames e internações”, determinou Jaiza.

De acordo com o que foi descrito pela juíza nos autos do processo, a Unimed Manaus vinha em uma escalada de decadência que passou pelas mãos de dez administrações. Dos 100 mil possuidores de planos de saúde da empresa que existiam em 2018, apenas 9 mil permanecem com os serviços.

Manaus/AM - A juíza Jaiza Maria Fraxe, da Justiça federal no Amazonas, declarou que a empresa Unimed Manaus não tem mais condições de existir no mercado. Dessa forma, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foi autorizada a passar a carteira de 9 mil clientes da empresa para outra operadora.

