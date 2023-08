Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos locais a partir de hoje em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher das zonas Leste e Oeste passarão a atender a população em novos endereços a partir desta segunda-feira (07). Já a unidade da zona Norte seguirá ofertando atendimentos na área externa do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.939, bairro Cidade de Deus.

A Unidade Móvel de Saúde da Mulher da zona Leste, que iniciou as atividades no dia 26 de julho, no bairro Puraquequara, vai passar a ofertar serviços e atendimentos de atenção básica no shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José.

A unidade da zona Oeste passará a atender as moradoras do Parque Rio Solimões e entorno, posicionada na rua Praia de Itaíba, s/nº, no bairro Tarumã. Os atendimentos da estrutura itinerante de apoio à Atenção Primária à Saúde (APS) iniciaram na comunidade Parque São Pedro, no mesmo bairro, também no último dia 26.

As unidades móveis deverão permanecer nos novos endereços até o dia 21 de agosto, com atendimento exclusivo para o público feminino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A carteira de serviços inclui consultas médicas e de enfermagem, coleta de preventivo do câncer do colo do útero, mamografia, ultrassonografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

Balanço

Nas duas primeiras semanas de atividade, de 25 de julho a 4 de agosto, as três estruturas móveis da Semsa voltadas à saúde da mulher realizaram um total de 4.420 procedimentos, dos quais 970 consultas médicas e 560 consultas de enfermagem, além de 1.360 exames de ultrassonografia de diversos tipos e 324 mamografias.

Dentre as unidades, a da zona Norte totalizou 1.653 procedimentos realizados, dentre eles 373 consultas médicas e 518 exames diversos de ultrassom. Na zona Oeste, foram 1.394 procedimentos, sendo 312 atendimentos médicos e 118 mamografias.

Por sua vez, a estrutura móvel voltada à população da zona Leste completou, em duas semanas, 1.373 procedimentos, incluindo 285 consultas com clínico geral e 99 exames de raio-X da mama.