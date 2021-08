Unidades do PAC voltam a contar com serviços da Águas de Manaus

Manaus/AM - As três unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Amazonas retornaram o atendimento dos serviços da Águas de Manaus. Os PACs que contam com os serviços da concessionária são Sumaúma, São José e Compensa, respectivamente nas zonas norte, leste e oeste da capital.

A Águas de Manaus também tem mais dois pontos de atendimento para a população, sendo a Loja Central na rua Leonardo Malcher, Centro, e no PAC Municipal Galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, Centro. Todos os locais contam com três tipos de serviços: troca de titularidade, ligação nova de água e negociação de débitos.

Procedimento

Para acessar os serviços nas unidades físicas, a população precisa realizar agendamento prévio, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, para os PACs Sumaúma, Compensa, São José e Galeria Espírito Santo. A loja Central, na Leonardo Malcher, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e aos sábados, das 8h às 11h30.

O agendamento em um ponto presencial da Águas de Manaus pode ser realizado por meio do site da concessionária (http://www.aguasdemanaus.com.br) ou no SAC 0800 092 0195, antes de ir até o local. Quem escolher o site, deve clicar na seção “Atendimento e agendamento”. Depois disso, selecionar o estado do Amazonas e escolher em qual ponto deseja ser atendido, o serviço solicitado e o melhor dia e horário.

Segurança

Para serviços rápidos como pagamentos no cartão de crédito e débito ou emissão de segunda via da fatura, a população contará com totens de autoatendimento espalhados pelos pontos presenciais. Para estes serviços rápidos, não há necessidade de agendamento no site.

Canais digitais

Os demais serviços da Águas de Manaus que não estejam disponíveis para agendamento nos pontos presenciais, como por exemplo a inclusão na tarifa social, ou avaliação de consumo, podem ser solicitados nos canais digitais de atendimento, que funcionam 24h por dia. Os canais são WhatsApp: (92) 98264-0464, site www.aguasdemanaus.com.br, SAC 0800 092 0195 e o aplicativo Águas APP.