Unidade móvel do CCZ passa a funcionar na zona Leste de Manaus

Conforme o diretor do órgão, veterinário Rodrigo Rodrigues, com a mudança, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) quer fortalecer o acesso de outras comunidades aos serviços do CCZ, que atua para proteção dos animais contra raiva, reduzindo o risco de transmissão das doenças à população.

Manaus/AM - A unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand será instalada no estacionamento da faculdade Fametro, localizada na avenida Autaz Mirim, 8.565, bairro Tancredo Neves. Os serviços serão oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

