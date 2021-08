Unidade do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher é inaugurada em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), inaugurou, neste sábado (07/08), uma nova unidade do Serviço de Apoio Emergencial à Mulher, Sapem Leste, anexo ao 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua Miguel Faraday, 210, bairro São José Operário. A ação faz parte da campanha Agosto Lilás de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Gerida pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc, pelo projeto Nova Rede Mulher, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além das unidades já instaladas (Sapem Centro-Sul, Sul e Norte), o serviço deve ser ampliado em mais duas unidades: anexo ao 8° e 17° DIPs, nos bairros Compensa e Redenção, zonas oeste e centro-oeste, respectivamente.

De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a meta do Governo do Amazonas é contar com uma unidade do Sapem em cada zona da capital para ampliar a rede de proteção à mulher.

Serviço de apoio – Os Sapems são a porta de entrada para a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, realizando atendimento psicossocial, atendimento social, psicológico e orientação jurídica, bem como encaminhamento para o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream) e para outros órgãos competentes.

Além desses serviços, a rede também conta com o Serviço de Apoio à Mulher, Idoso, Criança e Pessoa com Deficiência (Samic) – Casa de Maria, instalada em Itacoatiara, município distante 176 quilômetros de Manaus. Em abril deste ano, foi anunciada pelo Governo a instalação de mais seis Samics em outros municípios do estado.