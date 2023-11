Única representante do Brasil, FAS concorre a prêmio de sustentabilidade na COP28

Manaus/AM - A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28) começa nesta quinta-feira, 30 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com expectativas de definições relevantes na política e acordos multilaterais no campo ambiental e climático, em meio ao crescimento de desastres socioambientais ao redor do mundo.

A primeira etapa da COP28 será marcada pelo anúncio dos ganhadores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, um dos mais importantes do planeta. A cerimônia de premiação acontece na sexta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 19h30 (horário local) na Al Wasl Plaza, Expo City Dubai. A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) está na seleta lista de 33 finalistas e é a única organização que representa o Brasil nessa edição do prêmio. Instituição com 15 anos de experiência na área socioambiental na Amazônia, a FAS concorre à categoria “Ação Climática”.

“A indicação da FAS como uma das finalistas do Prêmio Internacional Zayed é algo que nos enche de alegria pelo reconhecimento do trabalho sério e profissional desenvolvido pela instituição”, declara Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS. “Eu gostaria de agradecer a todas pessoas colaboradoras da FAS que são, na sua grande maioria, amazônidas que lutam para que tenhamos, de um lado, a melhoria da qualidade de vida das populações ribeirinhas e, de outro, a redução do desmatamento e a conservação da natureza”.

A FAS é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda.

A instituição tem como missão contribuir para a conservação do bioma, pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a FAS completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.