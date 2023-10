UEA realiza prova do SIS neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza neste domingo (22) em Manaus e nas demais cidades do Amazonas as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) - etapas 1, 2 e 3.

Com abertura dos portões às 12h e fechamento às 12h50, a prova tem início às 13h no horário local. Os candidatos devem ficar atentos à documentação original que é aceita na entrada, e os locais de prova devem ser consultados no portal da UEA.

São 2.257 vagas, das quais 770 para Manaus e 1.487 para o interior, com divulgação dos resultados no dia 7 de dezembro.

Já o Vestibular acontece na segunda-feira e terça-feira, quando serão realizadas as provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos e Redação, respectivamente, com abertura dos portões às 12h e fechamento às 12h50.