UEA prorroga até sexta as inscrições para 'Colônia de Férias' em Manaus

Manaus/AM - O projeto Escola do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Amazonas (EMA/UEA) prorrogou até sexta-feira (15), as inscrições para a Colônia de Férias 2024. No total, estarão disponíveis 120 vagas para estudantes do ensino fundamental e 120 para alunos do ensino médio.

A inscrição pode ser feita por meio do formulário on-line: https://docs.google.com/forms/d/1D8oyG3ibt9U0IJNKceBjB7HEY3d4uwkBTeIaab4reXQ/viewform?edit_requested=true

A programação tem início no dia 6 de janeiro de 2024, e ocorrerá todos os sábados, das 8h às 12h, até o dia 7 de fevereiro de 2024. Serão realizados jogos, vivências com o meio ambiente, competições, premiações, reforço para a prova Brasil e vestibulares. As atividades acontecerão na Escola Normal Superior da UEA (ENS), na avenida Djalma Batista, 2.470, Chapada.

Confira a programação abaixo;