UEA divulga hoje gabarito do SIS no Amazonas

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga, nesta segunda-feira (23), o gabarito oficial do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). As provas do exame foram aplicadas no domingo (22).

A consulta ao gabarito estará disponível a partir das 20h no site www.uea.edu.br. O candidato precisa fazer o login com o CPF para ter acesso.

A movimentação nos locais dos exames foi tranquila, segundo a UEA. Por causa da forte chuva que atingiu Manaus e municípios próximos, no domingo, a abertura dos portões foi antecipada para meia hora antes da prova.

A Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA registrou 2.780 abstenções na aplicação das provas do SIS, o que representa 7,69% do total de candidatos inscritos no processo.

O resultado do Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS, tem previsão de ser divulgado no dia 7 de dezembro de 2023 junto com o edital de matrícula.

Vestibular

Nesta segunda-feira (23) será aplicada as provas de Conhecimentos Gerais para os candidatos do Vestibular da UEA e na terça-feira (24), ocorrem as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. Em ambos os dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).