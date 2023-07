UBSs passam a oferecer PEP após registro de 165 novos casos de HIV em Manaus

Manaus/AM - A população de Manaus poderá ter acesso ao serviço de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), a partir de segunda-feira (03), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ajuricaba (zona Oeste), Carmen Nicolau (zona Norte) e Dr. Luiz Montenegro (zona Sul), ampliando as estratégias de prevenção.

Em 2022, a capital amazonense registrou 1.848 casos novos de HIV e 546 casos de Aids. Entre janeiro e março de 2023, o número de casos novos de HIV chegou a 165 e houve o diagnóstico de 48 casos de Aids.

A PEP é uma medida de prevenção de urgência e consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV, a partir da relação sexual desprotegida (sem uso de preservativo ou com rompimento do preservativo) e nos casos de violência sexual e acidentes ocupacionais (com material perfurocortantes ou por contato direto com material biológico de risco).

Para ter acesso ao serviço, é necessário procurar uma das três unidades de saúde, quando um profissional irá realizar o atendimento e uma avaliação do risco a partir das informações repassadas pela pessoa interessada.

Após o período de 28 dias com medicamentos da PEP, a UBS continuará o acompanhamento do usuário por mais seis meses, quando será possível concluir se houve ou não a infecção. No caso de infecção, o usuário seguirá com atendimento nos Serviços de Atenção Especializada (SAEs) ou nas unidades de saúde que realizam o manejo no tratamento do HIV.

Os serviços oferecidos incluem a distribuição de preservativos internos (feminino) e externos (masculino); oferta de testes rápidos; a vacinação contra o HPV e a Hepatite B; redução de danos; e prevenção da transmissão vertical, que ocorre da gestante para o bebê durante a gestação, parto ou aleitamento.

Além da PEP, as UBSs Ajuricaba (zona Oeste), Carmen Nicolau (zona Norte) e Dr. Luiz Montenegro (zona Sul) também oferecem a Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), que é uma estratégia que reduz em mais de 90% o risco de infecção pelo HIV e consiste no uso diário de medicação antirretroviral.

A infecção pelo HIV pode causar a Aids (síndrome da imunodeficiência humana), doença que é possível evitar com o diagnóstico precoce e tratamento adequado.

Unidades com oferta de PEP, a partir de segunda-feira (03);

UBS Carmem Nicolau – rua Nestor Nascimento, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte;

UBS Dr. Luiz Montenegro – rua Pico das Águas, 527, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul;

UBS Ajuricaba – rua Gusmânia, s/nº, Alvorada, zona Oeste.