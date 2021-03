UBSs cadastram idosos sem acesso à internet no programa de vacinação

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, a meta é vacinar, em Manaus, 166.717 pessoas de 60 anos e mais. Com base nesse total, ainda faltam se cadastrar no “Imuniza Manaus” 18.824 pessoas, o equivalente a pouco mais de 11%. O único grupo que ultrapassou o esperado foi o de 65 a 69 anos, cuja meta é vacinar 42.808 pessoas e já foram cadastradas mais de 43 mil. Os outros grupos ainda não alcançaram os números das metas.

O atendimento acontece no horário de funcionamento das UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastramento também pode ser feito por acompanhantes de idosos ou familiares. Para realizar o cadastro é necessário informar nome, número do CPF, endereço, contato telefônico e se tem alguma comorbidade.

Manaus/AM - As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), da Prefeitura de Manaus, dos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste e Oeste, que não estão fazendo atendimento preferencial de casos suspeitos de Covid-19, estão recebendo pessoas de 60 anos e mais, que não tenham acesso à internet, para que façam o cadastro no “Imuniza Manaus” , plataforma criada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para registro de informações relativas à de vacinação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.