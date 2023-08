UBS Móvel atende moradores do Parque 10 a partir de hoje em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Móvel 04 (UBSM 04), vai atender, a partir desta segunda-feira (7), a população do bairro Parque 10 de Novembro e imediações, na zona Centro-Sul. A unidade ficará instalada no Centro Social Urbano (CSU) do bairro por duas semanas.

A UBS Móvel vai funcionar de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 16h. No local serão ofertadas consultas médicas com clínico geral, consultas de enfermagem, coleta de exame preventivo e testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os usuários também podem buscar o estabelecimento de saúde para fazer consulta ou inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg) e dispensação de medicamentos. Para ter acesso aos serviços, os usuários devem apresentar RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

A UBS Móvel 01 permanece na rua Dorival Azarias Albuquerque, no conjunto Manauara 2, no bairro de Santa Etelvina. Também na zona Norte, a UBS Móvel 02, prossegue prestando atendimentos na rua Daniela Sevalho, em apoio da Unidade de Saúde da Família Balbina Mestrinho.

Na zona Oeste, a Semsa disponibiliza a UBS Móvel 03, na rua Sete, bairro Tarumã-Açu, em apoio a USF Lindalva Damasceno.