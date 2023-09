UBS móvel atende em novo endereço a partir desta segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - Unidade Básica Móvel de Saúde 02 (UBSM 02) vai atender, a partir de segunda-feira (2), moradores do bairro Manoa, localizado na zona norte de Manaus. A estrutura móvel, que ficará na rua Aragarças, s/n, ofertará atendimento em apoio à Unidade de Saúde da Família (USF) Armando Mendes, que está passando por reformas.

A unidade ofertará consultas médicas e de enfermagem, testagem rápida para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, inserção e marcação de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), e dispensação de medicamentos, no horário das 8h às 16h.

Localização - A UBS Móvel 01 permanece na avenida Marginal 1, no conjunto Augusto Montenegro, na zona Oeste, enquanto a UBS Móvel 03 continua ofertando seus serviços em apoio à USF Lindalva Damasceno, localizada na rua Sete, no bairro Tarumã, que também está passando por serviços de reforma e ampliação. Na zona Leste, a UBS Móvel 04, instalada na rua do Limão Cravo, 162, no bairro Gilberto Mestrinho, deve permanecer no local até o dia 6/10.

Para ter acesso aos serviços das unidades móveis de saúde, os usuários precisam apresentar RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

A localização de cada unidade móvel pode ser conferida pelo link: https://semsa.manaus.am.gov.br/localizacao-das-unidades-de-saude/unidades-moveis-de-saude/