UBS da Mulher vai atender em novo local a partir desta segunda em Manaus

Além de consultas médicas e de enfermagem, as unidades ofertam coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, mamografia, ultrassonografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

Na zona Oeste, as usuárias podem buscar os serviços de saúde da estrutura móvel que está instalada na rua Riacho Fundo, próximo à escola municipal de Educação Infantil Antônia Medeiros da Silva, no bairro Tarumã.

As outras duas unidades móveis gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) permanecem ofertando assistência à saúde feminina nos mesmos locais de atendimento anteriores. Na zona Leste, a estrutura está montada na rua Vitória-Régia, no bairro Grande Vitória. A oferta de serviços segue até o dia 6/10, quando um novo ponto de atendimento será definido.

Manaus/AM - A Unidade Básica de Saúde da Mulher vai atender a população feminina que reside no conjunto Manauara 2 e em comunidades próximas, a partir desta segunda (2). Segundo a Prefeitura de Manaus, a previsão é de que a estrutura móvel permaneça na rua Dorgival Azarias de Albuquerque, no bairro Santa Etelvina, até o dia 27/10.

