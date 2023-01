UBF Nova Esperança oferecerá vacina contra a Covid para crianças na terça em Manaus

Para os grupos das demais faixas etárias, os endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no link bit.ly/localvacinacovid19. A população também pode obter todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a doença no site semsa.manaus.am.gov.br e também nas redes sociais oficiais da Semsa.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os pais ou responsáveis a levarem suas crianças, de 6 meses a menores de 5 anos de idade, a uma das quatro unidades de referência para aplicação da Pfizer Baby, imunizante recomendado para essa faixa etária, conforme Nota Técnica do Ministério da Saúde. É preciso apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação.

