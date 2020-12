TRT11 participa de formatura de 90 jovens capacitados para 1º emprego

Manaus/AM - A Organização "O pequeno Nazareno" (OPN) realizou, na última sexta-feira (18), solenidade de formatura de mais duas turmas do Projeto Gente Grande (PGG). Em cerimônia híbrida, 90 jovens receberam certificado de qualificação, e estão aptos a ingressar no mercado de trabalho como aprendizes.

A cerimônia aconteceu no anfiteatro da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Colônia Antônio Aleixo, e contou com a participação virtual do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lélio Bentes Correa; e da gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 11ª Região, desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, homenageada com o nome de uma das turmas.

O PGG capacita jovens para sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, através de ciclos de desenvolvimento humano de natureza pedagógica, pessoal, tecnológica e profissional. O projeto é fruto da parceria entre a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, o Fundo Manaus Solidária (FMS) e Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio do Grupo Transire.

Na solenidade de formatura, os 90 formandos receberam certificado, acompanhados de um paraninfo - mãe, pai ou responsável. O evento foi realizado ao ar livre, respeitando todas as regras de distanciamento social e uso de máscaras e álcool em gel.

Prevenção e erradicação ao trabalho infantil

Desde que começou a funcionar, em 2016, o PGG já ofereceu 620 vagas. Deste número, 166 já estão trabalhando como jovens aprendizes e alguns já foram contratados como empregados.