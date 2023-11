Trecho da avenida Coronel Teixeira será interditado para 2ª Parada Natalina na Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará uma interdição temporária na avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste da cidade, no sentido bairro/Centro, devido da 2ª Parada Natalina. O fechamento acontece durante todo o domingo (19), e prossegue na segunda-feira (20), no trecho entre a rotatória da avenida do Turismo até a entrada do hotel Tropical. Essa medida será adotada no formato de faixa liberada, desde as 6h de domingo até às 22h de segunda-feira.

Itinerário

Os motoristas que circulam na avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, serão desviados pela rua próximo ao Edifício Aruba, depois para a alameda Alaska e seguir para a Marina do Davi ou acesso às áreas residenciais.

No sentido Ponta Negra/Centro, os motoristas serão desviados a partir do chafariz do Tropical Hotel, depois entrarão no contrafluxo na avenida Coronel Teixeira no sentido Centro/bairro.

Outra opção para os desvios dos motoristas são as vias do entorno do conjunto Alphaville.