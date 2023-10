Táxis e mototáxis passam por fiscalização contra transporte irregular em Manaus

Manaus/AM - Com foco em táxi e demais modais de transporte, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta sexta-feira (6), mais uma operação para combater o transporte irregular e oferecer mais segurança à população na zona Sul da cidade. A operação abordou 36 táxis, mototáxis e ônibus especiais, resultando em duas autuações de transporte e mais uma autuação relacionada à irregularidade de trânsito.

A ação foi concentrada na rua Desembargador Felismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, onde os fiscais de transporte do IMMU fiscalizaram serviços de táxi e fretamento, que resultaram na remoção dos veículos. Os fiscais ainda orientaram os permissionários para que cumpram todas as determinações do poder municipal.

As ações de fiscalização e orientação do IMMU continuam em outras áreas da cidade e a população também pode colaborar com sugestões, pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) 118.