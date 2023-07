Transmissão da 1ª noite do Festival de Parintins atrai multidão em Manaus

Manaus/AM - A primeira noite de transmissão do 56º Festival de Parintins, que aconteceu nesta sexta-feira (30), emocionou os torcedores que acompanharam o espetáculo ao vivo no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. A disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido reuniu uma multidão de brincantes apaixonados que animaram um dos principais pontos turísticos da capital. A transmissão também acontece no sábado e domingo (1º e 02).

Para recepcionar o público no espaço, uma estrutura com telão foi montada, além de cadeiras e reforço na segurança. De acordo com a Secretaria de Cultura, a transmissão atende aos pedidos daqueles que não conseguiram ir a Parintins. Esta é a segunda transmissão do Governo do Estado, que deve continuar acontecendo nos próximos festivais.

Regras das torcidas

Assim como acontece na Arena do Bumbódromo, em Parintins, no Largo de São Sebastião algumas regras foram criadas pelos próprios brincantes: no momento da apresentação de um boi, os torcedores ocupam as cadeiras posicionadas em frente ao telão e os brincantes do contrário permanecem em total silêncio. Ao final do espetáculo, os torcedores do outro boi assumem as cadeiras para assistir à transmissão.

Programação

Na segunda e terceira noites de apresentação dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, a transmissão será das 19h às 2h30.

