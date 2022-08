Trânsito será alterado em Manaus para realização da Expoagro a partir de domingo

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reforçar a fiscalização do trânsito nas imediações do Kartódromo da Vila Olímpica, localizado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, durante a realização da 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas 2022 (Expoagro), que ocorrerá entre os dias 28/8 a 4/9. Durante o evento, 30 agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores de veículos e evitar congestionamento na área.

O vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda, disse que o instituto estará nas vias adjacentes ao local, onde será realizada a Expoagro, para permitir que os visitantes cheguem ao evento com segurança. “Vamos auxiliar a travessia de pedestres, assim como evitar congestionamento. O IMMU atuará com 30 agentes de trânsito e ainda estaremos com ações em toda a cidade”, frisou.

Durante a realização da Expoagro será permitido estacionamento nos dois lados da avenida do Samba, assim como no lado direito da avenida Belmiro Vianez, a partir da entrada do Kartódromo.

Ainda durante o evento, no dia 1º/9, a rua Jornalista Flaviano Limongi estará interditada para o fluxo de veículos devido a um show internacional que será realizado no Centro de Convenções, o sambódromo.

Está prevista a participação de mais de 400 expositores institucionais e comerciais na Expoagro, com entrada gratuita, e atividades voltadas aos agricultores, produtores rurais e afins, com expectativa de receber 400 mil visitantes nos oito dias do evento.