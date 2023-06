Trânsito é fiscalizado no entorno do CSU durante festival folclórico em Manaus

Manaus/AM - A circulação de veículos no entorno do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, zona Centro-Sul, é monitorada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A presença constante dos agentes de trânsito na área ocorre durante a realização do tradicional festival folclórico, para proporcionar segurança aos pedestres e mais fluidez ao tráfego.

Além da sinalização e de placas indicativas de acessos, os itinerários serão monitorados por agentes do IMMU, que estarão em pontos fixos montados nas esquinas, com o apoio de motos e viaturas. A fiscalização do trânsito vai estar atenta para coibir casos de estacionamento em locais proibidos, sobre a calçada, em frente a garagens e próximo às esquinas. Moradores da área que tiverem dificuldade em circular nas vias ou acessar suas residências podem pedir apoio aos agentes que estarão no entorno do evento, ou ligar para o Plantão do Trânsito, pelo telefone 0800 092 1188.

Acessos

Durante o festival, a entrada principal localizada na rua Penetração, o acesso ficará no sentido Maneca Marques/CSU. As ruas 14, 16 e Maria Callas (18) ficam no sentido único: CSU/Rua Ivonete Machado.

As ruas 15 e 17 ficam em sentido único da rua Ivonete Machado em direção ao CSU.

As vias no entorno do CSU estarão monitoradas por agentes de trânsito, posicionados em pontos estratégicos, para monitorar os estacionamentos irregulares e desvios para proporcionar melhor fluidez no trânsito e a segurança viária dos pedestres.

Bola da Suframa

Paralelo às ações no CSU do Parque 10, o IMMU ainda mantém equipes de agentes no entorno do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. No local, é montado um posto para operação “Fluidez” e ainda auxílio na travessia de pedestres que se deslocam para prestigiar ao 65º Festival Folclórico do Amazonas que ocorre no local.