Trânsito é liberado após obra emergencial em avenida de Manaus

Manaus/AM - O trânsito foi liberado na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, antiga Paraíba, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. Trecho da via estava interditado para uma obra emergencial de recuperação em função do problema em uma rede de drenagem que fez a pista ceder.

