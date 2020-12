Trânsito é liberado após obra e ônibus voltam a trafegar na Mário Ypiranga

Manaus/AM - “Fizemos uma obra para durar. Cumprimos com o nosso dever”, resumiu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao liberar para o trânsito neste sábado (5) o trecho da avenida Mário Ypiranga Monteiro, em frente ao Fazendário Clube, bairro Parque 10, zona Centro-Sul, que recebeu obra emergencial para reconstrução da rede de drenagem profunda. Os trabalhos no local foram concluídos antes do prazo previsto de 20 dias, com a via pronta para o tráfego de veículos em apenas 12 dias após o início dos serviços.

A tubulação danificada, com aproximadamente 40 anos de instalação e sem manutenção periódica, já estava passando por um trabalho de recuperação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) desde o mês de outubro, quando foi identificada a necessidade de troca da tubulação antiga.

Devido ao aumento das chuvas, a rede antiga não suportou a pressão das águas e cedeu no último dia 24/11. Por medida de segurança, pela instabilidade do terreno, o prefeito Arthur Neto determinou a completa interdição da via e o trabalho, que seria subterrâneo, passou a ser feito com a abertura da via, sendo concluído em pouco mais da metade do tempo estipulado inicialmente.

Todo o material comprometido foi retirado e substituído por uma nova rede, com tubos de alumínio utilizando uma metodologia de Tunel Line, que trabalha uma canalização subterrânea, trocando cada peça, retirando a parte antiga e substituindo por uma nova. Foi retirado o enorme buraco que havia na pista, com riscos por acumular água e fiações elétricas. Antes de receber o asfalto, as máquinas da prefeitura espalharam pedra utilizada como reforço à estrutura de rolamento da pista.

Confira as linhas que voltam a trafegar pela avenida Mário Ypiranga

001 (Interbairros 1);

212 – Jardim Versailles – Terminal 2 – avenida Djalma Batista;

215 – Bairro da Paz / avenida André Araújo – BR-319;

217 – Bairro da Paz / Redenção / Terminal 2;

323 – União da Vitória / Manauara Shopping / Terminal 2;

328 – Conjunto João Paulo II / Major Gabriel / T2 / Cachoeirinha;

358 – Residencial Viver Melhor / Adrianópolis / Terminal 2;

414 – Conjunto Canaranas / Terminais 3 e 2 (via avenida Max Teixeira);

550 – Novo Israel / T2 / Cachoeirinha;

002 - (Interbairros 2) – Coroado / Parque 10 de Novembro / Alvorada;

128 – Santo Agostinho / Alvorada / Terminal 2.