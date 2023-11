Trânsito é alterado para a Corrida do Fogo no domingo em Manaus

Manaus/AM - Os condutores que circulam pela avenida Constantino Nery precisam estar cientes da obstrução parcial e temporária que vai acontecer na manhã de domingo ( 26), das 5h às 8h, devido à Corrida do Fogo, um evento organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Cerca de 30 agentes de trânsito, da Prefeitura de Manaus, estarão acompanhando o percurso proporcionando segurança viária aos atletas.

A avenida Constantino Nery será interditada totalmente, apenas nas faixas junto ao canteiro central. No sentido Centro/bairro não haverá interdições. A avenida Belmiro Vianez será totalmente interditada e após o evento será liberada.

O início da corrida será às 5h, com a largada na área interna do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo, na zona Oeste da cidade. Após o início, os atletas vão acessar o itinerário passando pela avenida Pedro Teixeira dobrando à esquerda, depois irão acessar a avenida Constantino Nery no sentido bairro/Centro na faixa ao lado do canteiro central até o antigo Olímpico Clube.

Retorno

Os atletas seguirão pela avenida Constantino Nery no sentido Centro/bairro, na faixa ao lado do canteiro central até a avenida Pedro Teixeira. Em seguida, irão acessar o cruzamento da avenida Pedro Teixeira, acessando a avenida Constantino Nery, bairro/Centro, dobrando para a Lóris Cordovil, depois na alameda do Samba na faixa ao lado dos barracões das escolas de samba até a avenida Pedro Teixeira, chegando na área interna do Sambódromo.

Desvios

Os veículos que trafegam na avenida Constantino Nery, sentido bairro/Centro, oriundos da avenida Torquato Tapajós, serão desviados à direita para a Lóris Cordovil e em seguida para a avenida Belmiro Vianez, após à esquerda para a avenida Pedro Teixeira, acessando então a Constantino Nery em direção ao centro, podendo retornar sob a ponte dos Bilhares.

Os veículos que trafegam na avenida Pedro Teixeira, oriundos da avenida Djalma Batista em direção à avenida Constantino Nery, serão desviados à direita, podendo acessar a Lóris Cordovil ou seguir em direção à zona Norte.