Trânsito é alterado no Distrito Industrial em Manaus para obra; veja como fica

Manaus/AM – Iniciou nesta terça-feira (12), a alteração no tráfego de veículos no trecho que interliga a avenida Oitis à alameda Cosme Ferreira, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste.

No local haverá uma mudança entre as alças internas e externas do trecho. A obra teve início na segunda-feira (11) e segue até o dia 11 de novembro.

O tráfego de veículos, que atualmente circula pelas alças externas, será desviado parcialmente para a nova pista central (alças internas) que passa por baixo do viaduto da avenida Cosme Ferreira.

A ação visa dar continuidade à construção das alças externas do trecho da Avenida Oitis na obra do Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estarão presentes na via para orientar os condutores acerca do novo trajeto.