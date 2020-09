Trabalho com testagem de covid-19 dá certificado a estudantes do Cetam

Manaus/AM - Nesta sexta-feira, dia 25, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo), estudantes do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) receberam certificado por terem contribuído com o trabalho de testagem para detecção de covid-19.

O diretor-presidente do Cetam, professor doutor José Augusto de Melo Neto, esteve presente na solenidade de encerramento dos trabalhos e elogiou o desempenho da turma. Segundo ele, a iniciativa foi uma resposta contundente do Governo do Estado frente à pandemia do novo coronavírus.

Vinte e cinco finalistas dos cursos técnicos em Hemoterapia e Enfermagem ministrados na Escola Francisca Saavedra, unidade do Cetam na capital, participaram do trabalho iniciado dia 6 de agosto, no Sambódromo.

Por meio de agendamento pelo aplicativo Sasi, aproximadamente dois mil profissionais que atuam no sistema prisional, em Manaus, fizeram o teste rápido em regime drive-thru. A ação ocorreu por meio da parceria firmada entre a Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).