Torneio de xadrex 'Manaus Chess Open' garante prêmio de R$ 7 mil ao 1º lugar

Manaus/AM - A segunda edição do campeonato de xadrez "Manaus Chess Open", que acontece até a próxima terça-feira (17), conta com vários mestres do jogo no hotel Novotel, bairro Distrito Industrial, Zona Sul. O evento pagará R$ 7 mil ao jogador que vencer em 1º lugar.

Nesta edição, o torneio reúne 11 grandes mestres e participantes de 16 estados e cinco países, totalizando 110 competidores.

O prêmio em jogo é substancial, com R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo e R$ 4 mil para o terceiro, incluindo premiação até o 10º colocado.

O diretor da Confederação Brasileira de Xadrez, Mauro Amaral, ressalta a relevância do "Manaus Chess Open" para a região. Ele destaca que competições desse porte eram tradicionalmente associadas a capitais como São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

“Esse evento é o maior da região Norte nos últimos anos. E é um dos eventos abertos mais importantes do xadrez brasileiro no ano. Então, o "Manaus Chess Open" vem pra suprir essa lacuna e dar a oportunidade dos jogadores do Amazonas da região norte”, destaca Mauro.

A promessa é de partidas memoráveis e confrontos entre alguns dos melhores enxadristas do Brasil e do mundo.

Grandes mestres

O evento conta com a presença de 11 grandes mestres eleva consideravelmente o nível de competitividade, atraindo a atenção de entusiastas e especialistas do xadrez.

Dentre os renomados participantes estão Quintiliano, Cubas, Fier (atual campeão brasileiro de xadrez), Yago, Hoffman, Matsuura, Bachmann, Sunyê, Andres Rodriguez e Darcy. Destaca-se também a presença de Rafael Leitão, duas vezes campeão mundial, que participa do evento para compartilhar as experiências em suas redes sociais.

Oportunidade

Mais do que uma competição, o "Manaus Chess Open" é um evento que promove a cultura e a paixão pelo xadrez. O evento representa uma oportunidade única para os competidores demonstrarem suas habilidades, tornando-se um momento crucial para o xadrez brasileiro consolidar sua presença no cenário internacional.

Além da busca pelo prêmio em dinheiro, o "Manaus Chess Open" representa uma chance estratégica para os participantes garantirem uma vaga no Campeonato Brasileiro de Xadrez.

Dos mais de 100 competidores, aproximadamente 25 terão a oportunidade de avançar para a disputa em nível nacional.