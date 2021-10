Toneladas de peixe e farinha são entregues a famílias da zona norte de Manaus

A entrega de peixe, farinha e frutas já teve seis edições anteriores, sendo cinco na capital e uma no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). O Programa Peixe no Prato Solidário já distribuiu, aproximadamente, 20 toneladas de peixe para 6,1 mil famílias.

Manaus/AM - Mais de mil famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro Mutirão, zona norte de Manaus, foram beneficiadas com doações de quatro toneladas de tambaqui roelo e 1,2 tonelada de farinha neste sábado (23). A distribuição faz parte da 7ª edição do programa Peixe no Prato Solidário. O governador Wilson Lima esteve presente durante a ação.

