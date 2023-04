Terminam neste domingo as inscrições para cursos gratuitos na Escola da CMM

Manaus/AM - A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), está com inscrições abertas até este domingo (09) para cursos na modalidade presencial, ofertados em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As inscrições podem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.cmm.am.gov.br/escola, acessando a aba de cursos.



Entre os cursos, que são gratuitos, estão informática básica e recepcionista.



As aulas iniciam na próxima segunda-feira (10) e serão realizadas no Laboratório de Informática e na sala de aula da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, na sede da CMM, que fica no bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.



“Nosso compromisso é fortalecer e ampliar os cursos oferecidos pela Escola do Legislativo da CMM, possibilitando a qualificação de jovens e adultos, para que eles consigam, futuramente, se inserir no mercado de trabalho”, afirmou o vereador Caio André (PSC), presidente da CMM.



Horários dos cursos - O curso de informática básica ocorrerá em quatro horários: pela manhã, de 8h às 10h e 10h às 12h; e pela tarde, de 13h às 15h e 15h às 17h. O encerramento das aulas está previsto para o dia 6 de junho.



Já o curso de recepcionista ocorre das 8h às 12h, com previsão de encerramento para o dia 12 de maio.



“Estamos ofertando dois cursos na modalidade presencial com quatro turmas, informática básica com 20 vagas cada turma, e o curso de recepcionista com 30 vagas”, disse a gerente da Escola do Legislativo da CMM, Yasmin Bentes.



Meia-passagem - Durante o período dos cursos presenciais, os participantes inscritos terão direito à meia-passagem. Eles precisam solicitar no site https://estudantes.manaus.am.gov.br/.



Dentro desse site, é necessário realizar o cadastro, informar a instituição, que nesse caso será a Escola do Legislativo, e incluir os dias da realização do curso.