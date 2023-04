Terminal 2 é entregue revitalizado e prefeitura anuncia reforma no T3, T4 e T5

Manaus/AM - Foi entregue nesta segunda-feira (17), o Terminal de Integração 2 do bairro Cachoeirinha, o T2, totalmente revitalizado. Na ocasião, a pr3feitura anunciou a reforma de mais três terminais.

“Estamos entregando o T2 modernizado, reformado, com monitores para que os usuários possam localizar melhor seu ônibus, e se programar em tempo real. Estamos entregando um terminal com uma estrutura nova, nós vamos modernizar e reformar o T3, o T4, o T5, vamos adequar o T6 para nova rodoviária e vamos construir o terminal 7, vamos recuperar as plataformas do expresso, e além das reformas, nossa meta é entregar mais ônibus, e assim nós estamos dando a nossa contribuição para a melhoria do transporte coletivo”, afirmou o prefeito David Almeida.

Estrutura

A prefeitura executou uma série de serviços, incluindo a substituição das telhas danificadas da cobertura, pintura interna e externa do terminal, substituição dos equipamentos hidrossanitários dos banheiros, recuperação das calçadas e sinalização viária interna.



Paralelo a troca das telhas, foi realizado o reforço da iluminação do espaço com instalação de luminárias. Os banheiros também foram reformados e ganharam novas pias, pintura, instalação hidráulica, acabamento, iluminação, entre outras melhorias para atender à população.



Todo o terminal ganhou nova identidade visual e pintura completa que abrangeu a parte interna e externa do local. Com a reforma, o local proporciona mais comodidade aos passageiros e melhores condições de trabalho aos permissionários do espaço.



Segurança



O novo Terminal 2 conta com monitores que mostram o horário dos ônibus em tempo real, em conexão com o aplicativo “Cadê meu ônibus”, que já conta com mais de um milhão de downloads. Os equipamentos estão distribuídos nas duas plataformas que atendem o local e são semelhantes às instaladas no Terminal de Integração 1 e na Estação de Transferência do São Jorge.



A prefeitura também está implantando um programa de segurança, com monitoramento 24 horas com câmeras de alta resolução nos terminais e também em todos os ônibus que compõem a frota. Uma boa parte destes ônibus já possui câmeras de segurança, e o objetivo é implantar em todos. As imagens são monitoradas direto do Centro de Controle Operacional (CCO) do IMMU, 24 horas por dia.