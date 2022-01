Terminais de ônibus em Manaus passam por lavagem e sanitização para combater a Covid

A prefeitura segue com o cronograma de sanitização para todo o sistema de transporte da cidade. Para a próxima semana, o IMMU, vai acompanhar a lavagem do terminal central da cidade, localizado na praça da Matriz, centro da cidade.

Manaus/AM - Para combater a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus realizou nesta semana a limpeza e sanitização de todos os terminais de ônibus da cidade, que recebem diariamente cerca de 1.200 ônibus do sistema de transporte urbano. A ação está sendo coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e tem o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.