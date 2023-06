Terceira vítima de acidente com 'amarelinho' morre em hospital de Manaus

As imagens de uma câmera de vigilância devem ajudar a identificar o motorista do 'Amarelinho' que fugiu sem prestar socorro.

Outros dois adolescentes identificados como Railton Matheus e Endrew Queiroz morreram na hora. Os três estavam em uma moto trafegando pela rua Aramaçá quando foram atingidos pelo micro-ônibus na esquina da rua Baía de Marajó. Com o impacto, eles foram arremessados no muro de uma casa.

Manaus/AM - A terceira vítima do acidente entre moto e micro-ônibus 'amarelinho' morreu após dar entrada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O acidente ocorreu, na noite desta quarta-feira (21), no bairro Novo Reino, Zona Leste de Manaus.

