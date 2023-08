Temperatura em Manaus chegará a 37ºC neste fim de semana

A previsão é de uma mínima de 26ºC e máxima de 36ºC, com a umidade do ar variando bastante entre 43% e 89%.

Manaus/AM - A temperatura em Manaus neste sábado (26), começou com a mínima de 28ºC, e chegou a 35 ºC logo pela manhã, com sensação térmica de 37ºC. E de acordo com o Clima Tempo, o domingo (27) na capital também promete ferver.

