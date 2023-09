Teatro Amazonas oferece programação cultural para todas as plateias

Manaus/AM - Espetáculos de diversas linguagens serão levados ao Teatro Amazonas até o final do mês de setembro. O espaço cultural, administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece uma programação diversificada atendendo a proposta do Governo do Estado, no fomento do setor cultural e formação de plateia.

Nesta sexta-feira e sábado (22 e 23), às 20h, o teatro recebe “Amazing Tenors in Concert”, em um espetáculo inédito no Brasil, com os tenores Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, interpretando as músicas que marcaram a carreira de um dos mais populares tenores, Andrea Bocelli. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no www.shopingressos.com.br

No domingo (24), às 11h, a companhia teatral Cle Cle Eventos, apresenta “Histórias de Viajantes”, que traz a saga de dois viajantes pelo interior do estado e a leitura das lendas do folclore amazônico. A atração está com ingressos à venda no teatro e no www.shopingressos.com.br.

Ainda no domingo, às 19h, o teatro recebe o espetáculo musical “Pindorama - Uma viagem inclusiva na diversidade do folclore do Brasil”. A obra, com entrada gratuita, é protagonizada pela Orquestra de Violões do Amazonas, Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, Centro de Tradições Gaúchas, Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas. A viagem musical pela diversidade folclórica do Brasil, conta com a participação de pessoas com deficiência (PCDs), contracenando com os atores, mostrando talento na música e na dança. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.

Atrações da semana

Na terça-feira (26), às 20h, o Corpo de Dança do Amazonas apresenta “TA - Sobre ser grande”. O espetáculo expressa toda a força do povo Tikuna, que ocupa uma vasta área do Amazonas. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

A quarta-feira (27), às 20h, a Panorando Cia apresenta o espetáculo de dança “As cores da América Latina”, que resgata três manifestações culturais latino-americanas na dança urbana e contemporânea. Entrada gratuita.

Também com entrada gratuita, na quinta-feira (28), às 20h, a Amazonas Filarmônica apresenta o concerto com Hayoung Choi, a violoncelista da Coreia do Sul, vencedora do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica. Com duas horas de duração, o concerto tem como regente Luiz Fernando Malheiro.

Na sexta-feira (29), às 16h, o projeto Sarau no Hall traz uma edição especial para difundir o Festival Amazonas de Corais (Famcor). A apresentação tem duração de 20 minutos. Ainda na sexta, às 20h, acontece o festival, que chega a sua oitava edição. Em um espetáculo de duas horas, os tradicionais corais de Manaus se apresentam com o melhor da música de coral brasileira, no palco do Teatro Amazonas. A classificação é livre e a entrada é gratuita, para as duas atrações.

No sábado (30), às 20h, “Cícero, Concerto 1, Em Manaus”, estará no palco do Teatro Amazonas. Na obra, o artista sai em turnê com seu novo projeto, em um concerto que une voz, violão, cinema e um universo de estímulos aos sentidos do espectador. A classificação é de 16 anos, com ingressos à venda no teatro e no www.shopingressos.com.br.