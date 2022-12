TCE volta a julgar nesta terça contas do prefeito de Manaus

Manaus/AM - As contas de 2021 do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), voltam a ser julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) nesta terça-feira (20), durante sessão especial.

O julgamento foi adiado na última semana após pedidos de vista dos conselheiros Yara Lins dos Santos e Fabian Barbosa, a sessão especial para julgamento das contas de David Almeida será retomada com dois votos favoráveis à aprovação com ressalvas, sendo um do conselheiro-relator Júlio Pinheiro, que foi acompanhado pelo voto de Ari Moutinho Júnior, que chegou a elencar ressalvas às contas que não tinham sido feitas no pronunciamento de voto do conselheiro-relator.

Além de Yara Lins dos Santos e Fabian Barbosa, faltam votar ainda os conselheiros Mario de Mello e Josué Cláudio.