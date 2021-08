TCE realiza 2º dia de provas de concurso público em Manaus

Manaus/AM - Os candidatos que buscam uma das 40 vagas no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizam, nesta quarta-feira (25), o segundo dia de provas do concurso público. Pela manhã, de 8 às 11h, serão aplicados os exames para o cargo de Auditor Técnico de Controle Externo na área de Auditoria Governamental, e das 14 às 17h para a área de Ministério Público de Contas.

Os locais de prova podem ser consultados no site da banca organizadora do concurso, disponível em https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21.

“Ficamos muito satisfeitos com os protocolos de segurança no primeiro dia de aplicação das provas. Esperamos que no segundo, também, não tenhamos intercorrências. É um certame de extrema importância para o funcionalismo público do estado, tenho certeza que tanto a sociedade, quanto a administração sairão ganhando”, destacou o presidente da Corte, conselheiro Mario de Mello.

Nesta etapa do concurso público serão aplicadas apenas as provas discursivas, com questões direcionadas às áreas do cargo escolhido pelo candidato. As correções das provas discursivas só serão feitas caso o candidato tenha alcançado nota mínima na primeira etapa, ou seja, que tenha acertado, no mínimo, 12 das 30 questões de conhecimentos básicos, e 25 das 50 questões de conhecimentos específicos.

Candidatos e vagas

Dos mais de 15 mil candidatos inscritos ao concurso público, 8.680 estiveram presentes no primeiro dia de provas. Do total de presentes, 5.927 concorrem ao cargo de Auditoria Governamental, e 2.753 para as demais áreas.

Estão sendo ofertadas 40 vagas para início imediato, sendo 18 para o cargo de Auditoria Governamental, 15 para Auditoria de Tecnologia da Informação, cinco para Auditoria de Obras Públicas, e duas para o Ministério Público de Contas. Com carga horária semanal de 30h, os vencimentos básicos para os convocados serão de R$8.328,77, além de benefícios.