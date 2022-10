Taxa de gravidez na adolescência em Manaus chegou a 16,26% em 2021

Entre as ações está a “Oficina Proteger e Cuidar”, que busca aprimorar o conhecimento dos profissionais de saúde para fortalecer o acolhimento aos adolescentes nas unidades básicas. Uma dessas atividades, iniciada na terça-feira, 18, foi encerrada ontem (19), promovida pela Gerência de Ciclos de Vida e Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente.

De acordo com ela, a rede está cada vez mais preparada para receber o público jovem e dar todas as orientações necessárias para que a gravidez na adolescência seja evitada, de forma segura e saudável.

No Brasil, a gravidez na adolescência representa a maioria das gestações, com uma taxa de gestantes com menos de 17 anos de 57%, das quais 66% não são intencionais e 75% delas abandonam a escola.

Manaus/AM - Em queda há seis anos, a taxa de gravidez na adolescência em Manaus é menos da metade da registrada no Brasil. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a proporção entre o número de mães de 10 a 19 anos e o número de nascidos vivos, estava em 20,06% em 2016, e chegou a 16,26% em 2021.

