Suspeitos em Kombi usada para matar casal trocam tiros com a Rocam e fogem em Manaus

De acordo com informações de militares que atenderam a ocorrência, após denúncias sobre os suspeitos que estavam no veículo, equipes localizaram a Kombi e fizeram o cerco. Os suspeitos pararam o veículo na rua citada e efetuaram disparos contra a viatura dos policiais.

Manaus/AM - Criminosos em uma Kombi que foi usada para matar o casal Rodrigo da Cunha Oliveira e Osmarina Rosa Costa, nesta quarta-feira (16), trocaram tiros com policiais da Rocam e abandonaram o veículo na Rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

