Suspeito é morto a tiros por justiceiro após tentativa de assalto em Manaus

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o rapaz tentou assaltar uma mulher com a ajuda de um segundo suspeito em uma motocicleta. Entretanto, a dupla acabou sendo derrubada do veículo pela população enfurecida com a situação, momento em que o jovem foi abandonado por seu comparsa, que fugiu a pé.

