Supermercado e padaria é novamente flagrado com 'gato' de energia em Manaus

Manaus/AM - A Amazonas Energia flagrou um Supermercado e Padaria no Parque das Laranjeiras desviando energia elétrica. Durante a abordagem, realizada na quarta-feira (19), foi identificado o desvio, após a constatação, o estabelecimento teve a retirada do "gato" de energia. Com isso, foi constatado que o medidor não apresentava alterações.

De acordo com a concessionária, o supermercado é reincidente nos desvios de energia em irregularidades, pois anteriormente teve registros de irregularidade no medidor de energia no dia 23 de agosto de 2022.

A empresa ressalta que a prática de ligações clandestinas, desvios e fraude na medição sobrecarrega os circuitos, afetando o serviço de distribuição para as pessoas que pagam suas contas corretamente, além de ocasionar curtos-circuitos que colocam em risco a vida dos amazonenses.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) considera nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades/fraudes, ou seja, quanto maior a perda em uma região, maior o impacto na tarifa do cliente, e com isso o bom cliente paga pelo furto de quem desvia ou frauda o consumo. As ligações clandestinas no Amazonas são feitas de forma pulverizada, em residências, condomínios, indústria e comércios.

O efetivo combate ao furto de energia somente é possível com o envolvimento de toda a sociedade, inclusive dos governos estaduais e municipais. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime, nos termos do código penal brasileiro, artigos 155 e 171, além de ser passível de penalidades administrativas, pois ninguém está isento de cumprir a Lei.

Denuncie pelo telefone e WhatsApp 0800 701 3001, pelo site amazonasenergia.com ou através do nosso App.