Suhab passa atender público por agendamento a partir desta segunda

Manaus/AM - A partir desta segunda (17), a Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab-AM) passará a atender o público de forma presencial exclusivamente mediante sistema de agendamento prévio. A medida tem como objetivo prevenir a disseminação da Covid-19, oferecendo mais segurança a servidores e pessoas que buscam atendimento no órgão. “Importante ressaltar que os atendimentos não serão prejudicados, porque, além do agendamento, os mutuários podem utilizar o sistema de protocolo digital e emissão de boletos pelo site da Suhab”, disse o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga. O site do órgão para ter acesso ao Protocolo Virtual e Emissão de Boletos é o www.suhab.am.gov.br, e o atendimento no órgão acontece das 8h às 14h.



Para ter acesso ao agendamento, os interessados precisam entrar em contato com os setores via telefone ou WhatsApp, nos seguintes números:



• Habitação: (92) 98416-5565 e 3647-1007

• Gecohab: (92) 98417-5018 e 3647-1076

• FCVS: (92) 98417-9057 e 3647-1009

• Arrecadação/Cobrança: (92) 98415-9335, 98417-1524, 98414-9926, 3647-1003, 3647-1029, 3647-1039 e 3647-1044



Além da ̧área de Habitação, o público pode buscar atendimento nas seguintes áreas:



• Serviço Social: (92) 98422-3705 e 3647-1008. E-mail: [email protected]

• Procuradoria Jurídica: (92) 98420-2221 e 3647-1054

• Diretoria Técnica: (92) 98420-6629, 98424-2969 e 3647-1015

• Prosamim: (92) 98421-3670, 98452-8667 e 3647-1016

• Ouvidoria: (92) 98427-5614

• Protocolo: (92) 98421-1647 e 3647-1038

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.