Suframa digitaliza serviços para usuários via site

Manaus/AM - Na última semana, a Suframa adicionou seis novos serviços em sua página no portal único gov.br. Com isso, um total de 23 serviços agora está disponibilizado pela autarquia ao usuário externo, de forma totalmente digital e gratuita. A expectativa é de que, até 2021, todos os serviços oferecidos pela Suframa estejam disponibilizados na plataforma, o que tornará desnecessário, assim, o deslocamento do usuário até o protocolo da instituição.

Os novos serviços adicionados no portal - todos incluídos antecipadamente ao prazo originalmente previsto - foram os seguintes: solicitar ajustes de dados no Sistema de Indicadores de Empresas com Projetos Plenos Aprovados na Zona Franca de Manaus; quitar saldos devedores de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); credenciar instituição no Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (Capda); obter restituição de taxas da Suframa; obter listagem de taxas cobradas pela Suframa; e realizar Pedidos de Retificação de Licenciamento de Importação.

Acesso

Para acessar os serviços da Suframa no portal único, o usuário deve entrar no site gov.br/suframa e clicar na aba “Serviços” do menu principal. Cada serviço conta com uma página específica com orientações, procedimentos e documentação necessária para fazer a solicitação.