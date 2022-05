STF nega a empresa de transportes salvo conduto tributário para a Zona Franca de Manaus

O presidente do STF, Luiz Fux, negou o seguimento ao recurso com agravo da empresa de transportes Tremea Ltda, que contestava a negativa do recurso em 2ª instância, impetrado após a decisão que negou o pedido do fisco paulista que insistiu em recolher ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.