Startups entregam tecnologia e inovação na The Week 2023

Manaus/AM - De robôs que promovem a marca do cliente até soluções em inteligência artificial para a otimização de indústrias e organizações

A tecnologia tem espaço garantido na maior Feira de Negócios e Oportunidade da Região Norte: a The Week. Startups que utilizam desde robôs humanóides até soluções para a indústria, estão reunidas na nova edição que teve início na quarta-feira (21), no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, de 16h às 22h, com entrada gratuita. Além da tecnologia, a Feira abrange os segmentos de Home & Decor, Serviços, Festas, Games, Gourmet, Saúde e Bem-Estar. A The Week vai até sexta-feira, dia 23.

A nova edição da The Week conta com uma área voltada para as novidades tecnológicas. Acta Robotics, Inovector 3D, Nobre Academia Robótica, Venture Hub e Getter Amplify Industry, são as Startups filiadas à Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que levara para a Feira suas novidades e serviços tecnológicos que facilitam e auxiliam atividades laborais e cotidianas, além de contribuir com o desenvolvimento infantil.

O Robotic Promoter, robô humanóide da Acta Robotics, tem a função de promover marcas com kit de mídias. A partir do modelo, há diversas aplicações que podem ser utilizadas em eventos e qualquer outro tipo de segmentos inclusive no setor da saúde. Já a Getter, apresenta sua solução em inteligência artificial e ciência de dados com foco na otimização das indústrias e organizações incluindo o setor varejeiro, com o objetivo de entender o comportamento humano.