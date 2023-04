SSP reforça policiamento no Amazonas durante feriadão da Semana Santa

Manaus/AM - A Operação Amazonas Mais Seguro intensifica o policiamento ostensivo em Manaus e nas demais cidades do interior do Amazonas durante todo o feriado prolongado de Páscoa.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), a ação vai contar com um reforço de mais de 150 agentes das corporações, que integram o Sistema de Segurança.

"Operação da Polícia Militar onde a SSP-AM está dando todo o apoio para que as ações ocorram da melhor forma possível. Essa operação inicia hoje [quinta-feira] e segue até o domingo de Páscoa com a intensificação das ações aqui na capital, de forma integrada, juntos vamos atuar durante a semana Santa para que a população tenha um feriado com mais segurança", disse.

A operação conta com o efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com todas as suas Companhias Interativas e unidades especializadas; com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM); com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM); com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM); com o Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) e o efetivo da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop).