SSP faz ajustes às vésperas da prova do concurso e salários dobram no Amazonas

De acordo com Mansur, a informação foi divulgada nos últimos dias e o edital teria sido atualizado, contudo, uma conferência no documento mostra que os valores no edital continuam os mesmos.

Na manhã de hoje (13), o secretário Carlos Alberto Mansur, concedeu entrevista coletiva e ressaltou os reajustes. Ele explicou que o salário para nível médio que consta no edital oficial do concurso de R$1.350,19, passou para R$3.375,48.

Manaus/AM - Reajustes realizados às vésperas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), fizeram os salários ofertados no certame dobrarem.

