SSP diz que assaltos a ônibus coletivos reduziram 29% em Manaus

Os dados com a redução foram apresentados durante a 16ª Reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social.

Os dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) apontam que neste ano foram registradas 926 ocorrências no transporte coletivo. No mesmo período do ano anterior, foram contabilizados 1.321 assaltos. A desaceleração nesse índice representa 395 roubos registrados.

