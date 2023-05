SouManaus Passo a Paço terá 12 atrações nacionais

Manaus/AM - Para colocar a capital amazonense na rota do turismo dos grandes eventos musicais, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) vem trabalhando na consolidação e monetização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”, o maior festival de artes integradas do Norte do país. Este ano, o evento vai contar com 12 atrações nacionais e terá como tema a sustentabilidade.

“Manaus está na rota dos grandes eventos. Estamos entre os melhores destinos turísticos do mundo em 2023, eleito pelo The New York Times, com destaque para a culinária. Além disso, a gestão David Almeida, está avançando com investimentos voltados para o setor turístico-cultural e, nós, aqui na Manauscult, estamos trabalhando para cumprir a determinação do prefeito que é termos um Sou Manaus igual ou melhor que o do ano passado. Por isso, minha equipe técnica e eu estamos aqui hoje, realinhando a disposição dos palcos e acessos ao festival”, explicou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso.

O evento contará com dois palcos principais dentro da área portuária, além de hubs espalhados pelo centro histórico de Manaus, com atrações musicais, de teatro, dança, circo, artes plásticas e comidas típicas.

A line-up de artistas nacionais deste ano, que será anunciada pelo prefeito David Almeida, contará com ritmos do axé, samba, pagode, sertanejo, rock, forró, pop, entre outros gêneros musicais. O evento é gratuito e acontecerá em setembro deste ano.