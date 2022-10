Soraya nega apoio a candidatos no 2º turno das eleições

"Do fundo do meu coração, quero agradecer aos 600.953 votos! São pessoas que depositaram a sua confiança em um projeto que o Brasil passa a conhecer. Nós viemos para ficar, e estamos só começando. Gratidão!", declarou Soraya.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.