Site do Bolsa Universidade apresenta problemas no 1º dia de inscrições

Manaus/AM - Candidatos que tentaram se inscrever no Programa Bolsa Universidade encontraram dificuldades no site nessa quarta-feira (30), primeiro dia do recebimento de informações.

Conforme a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), o problema se deu por conta do grande número de acessos simultâneos recebidos pelo sistema. Contudo, o órgão informa que as equipes técnicas de suporte já estão trabalhando para que o portal seja normalizado e orienta os candidatos a buscarem horários alternativos para efetuar a inscrição, que segue aberta até as 23h59 do próximo dia (13), pelo endereço http://bolsa.manaus.am.gov.br.

A seleção dos classificados se dá por meio de avaliação dos critérios socioeconômicos e não pela ordem de registro no sistema, além disso, não há limite no número de inscritos.

Vagas

O total de 14 instituições de ensino superior ofertou bolsas de estudos para o processo seletivo 2021/1: Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior Materdei, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.